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"قلبي ينفطر حزنًا".. ديوكوفيتش يعلّق على سجن أسطورة التنس

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ديوكوفيتش
نجم التنس الصربي

"قلبي ينفطر حزنًا".. ديوكوفيتش يعلّق على سجن أسطورة التنس

باريس - د ب أ

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أعرب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، عن حزنه وقال إن "قلبه مفطور حزنا" لرؤية لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر في السجن.

وقال ديوكوفيتش أثناء تواجده في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس: قلبي ينفطر حزنا أن أراه يمر بهذا. أنا حزين فقط لأن شخصا أعرفه جيدا، وأعتبره من عائلتي، كما أنه أسطورة في رياضتنا، عليه أن يعيش بما يمر به.

كان بيكر درب ديوكوفيتش في الفترة من عام 2014 إلى 2016 ومعاً احتفلا بالعديد من النجاحات.

وقال ديوكوفيتش: كان لدينا علاقة رائعة، حتى بعد انتهاء علاقة عملنا معا.

وأضاف: أنا على تواصل مع أحد أبنائه، نواه، وسألته عما إذا كان بإمكاني فعل أي شيء لمساعدته. ولكن الأمر سيئ. أتمنى فقط أن يظل بصحة جيدة وقويا.

كان بيكر، الفائز بستة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام)، حكم عليه بالحبس لمدة عامين ونصف العام الشهر الماضي على خلفية قضايا بالإفلاس. وحاليا يتواجد في سجن بلندن.

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