40 ألف مشجع مصري لمباراة المنتخب أمام غينيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت حصوله على موافقة أمنية بحضور 40 ألف مشجع في مباراة المنتخب المصري المرتقبة ضد نظيره الغيني.
وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
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وأضاف الاتحاد: ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا يوم 30 مايو الجاري، استعدادا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا (كوت ديفوار 2023)".
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