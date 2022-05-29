أوساكا تكشف عن لحظات رعب أثناء مشاهدتها لنزال ملاكمة

شعرت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، بالرعب بعدما انتشرت تقارير تفيد بتواجد شخص يطلق النار خلال النزال، الذي جمع بين الملاكم الأمريكي جيرفونتا ديفيز ومواطنه رولاندو روميرو في نيويورك.

كانت أوساكا في صالة باركليز للألعاب الرياضية في بروكلين، حيث احتفظ ديفيز بلقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن الخفيف.

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ولكن التقارير التي أشارت إلى وجود شخص يطلق النار أثارت حالة من الذعر. ورغم أنه تم إثبات أن هذه التقارير غير صحيحة في وقت لاحق، ذكرت شبكة "أي.اس.بي.إن: أن المشرف على أمن الصالة قال إنه كان هناك شخص يحمل سلاحا ناريا في الردهة.

وحكت أوساكا تجربتها خلال تواجدها لمشاهدة النزال في ذلك التوقيت، وكشفت أنها اضطرت للاختفاء في غرفة مغلقة.

وكتبت المصنفة الأولى على العالم سابقا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كنت في صالة باركليز للألعاب الرياضية، وفجأة سمعت صوت إطلاق نار، وشاهدت الأشخاص يركضون، ثم صراخ بأن هناك شخصا يطلق النار واضطررنا للتجمع في غرفة وأغلقنا الباب، كنت مرعوبة للغاية.

وبعد 11 دقيقة من منشورها الأول أكدت أوساكا أنها غادرت الصالة الرياضية.

وأضافت : أتمنى حقا أن يكون الجميع خرج سالما، قيامي بنشر ذلك يعني أننا سالمون.