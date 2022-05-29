اعتقال 105 أشخاص في باريس على هامش النهائي

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 105 أشخاص اعتقلوا وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة مساء يوم السبت في باريس على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب أعمال الشغب في محيط ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني.

وفي حادثة نادرة لمباراة من هذا المستوى، تأجل انطلاق النهائي الذي فاز فيه ريال مدريد الإسباني على ليفربول الانجليزي (1-صفر) لمدة 36 دقيقة، بسبب التوترات خارج الملعب.

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حاول العديد من المشجعين تسلق بوابات السياج لمحاولة الدخول بالقوة. وتصدى عناصر الشرطة للمتسللين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.

ولم يتمكن بعض الجماهير من حاملي التذاكر من الدخول إلى الملعب إلا في نهاية الشوط الأول من المباراة.

وألقى وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر باللوم على "الآلاف من المشجعين البريطانيين بدون تذاكر أو مع تذاكر مزورة الذين حاولوا اقتحام" الملعب.

وقال مصدر مقرب من الحكومة يوم الأحد إن المشكلة جاءت من "الآلاف من التذاكر المزورة" التي خلقت طوابير عند بوابات الملعب.

إجمالا، تم توقيف 238 شخصًا من قبل خدمات الطوارئ المختلفة طيلة اليوم، بسبب "حالات طوارئ نسبية"، كالسكر أو الحوادث البسيطة، بما في ذلك التضرر من الغاز المسيل للدموع، وفق ما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في باريس لوكالة فرانس برس.