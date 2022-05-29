الأهلي يبحث عن التتويج الإفريقي السادس خارج قواعده

ستكون هذه هي المرة التاسعة التي يلعب فيها الأهلي مباراة التتويج بلقب دوري الأبطال خارج بلاده، فيما ستكون هي الثانية التي يخوضها الوداد على ملعبه، بعد نسخة عام 2017، التي لعب خلالها اللقاء الحاسم في النهائي بالدار البيضاء.

وكان الدور النهائي في البطولة، التي انطلقت للمرة الأولى عام 1964، يجرى بنظام الذهاب والعودة حتى نسخة عام 2019، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة هذا الدور من مباراة واحدة فاصلة على غرار نهائي دوري أبطال أوروبا، بدءا من عام 2020.

مادة اعلانية

وخاض الأهلي أول لقاء حاسم في النهائي خارج ملعبه في نسخة عام 1982، عندما واجه مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني، حيث لعب مباراة التتويج باللقب (الإياب) في مدينة كوماسي، معقل منافسه، ليتعادل معه 1 - 1 ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدا من فوزه 3 - صفر في لقاء الذهاب بالقاهرة.

واضطر الأهلي للسفر مرة أخرى لمدينة كوماسي لخوض لقاء الحسم في النهائي أمام مضيفه كوتوكو أيضا في نسخة البطولة لعام 1983، لكن الأمور لم تسر مثل النسخة السابقة، حيث خسر الفريق الأحمر صفر - 1 أمام منافسه، بعدما تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب بالقاهرة، ليفقد اللقب الذي أحرزه في العام السابق.

وفي نسخة عام 2006، كان ملعب رادس في تونس شاهدا على تتويج الأهلي باللقب، عقب فوزه في الوقت القاتل على مضيفه الصفاقسي التونسي بهدف نظيف جاء في الثواني الأخيرة لمباراة الإياب، حيث كان الفريق الأحمر مطالبا بتجنب التعادل السلبي، بعد تعادله 1 - 1 على ملعبه في لقاء الذهاب.

وواصل الأهلي تتويجاته خارج ملعبه، بعدما فاز بالبطولة عام 2008 في مدينة غاروا الكاميرونية، إثر تعادله 2 - 2 مع مضيفه القطن الكاميروني في لقاء التتويج، مستفيدا من فوزه 2 - صفر ذهابا في القاهرة.

وحافظ نادي القرن في إفريقيا على هذا النهج خلال نسخة عام 2012، التي أحرز لقبها في رادس، بعد تغلبه 2 - 1 على مضيفه الترجي التونسي، معوضا تعادله الإيجابي 1 - 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه في الاسكندرية.

وأوقف الوداد البيضاوي سلسلة تتويجات الأهلي خارج ملعبه، بعدما رفع كأس البطولة عام 2017، على حساب الفريق الأحمر بملعب (محمد الخامس)، الذي استضاف لقاء الإياب الذي انتهى بفوز الفريق المغربي 1 - صفر، مستغلا تعادله الإيجابي 1 - 1 ذهابا في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وكانت هذه المباراة هي الوحيدة التي توج من خلالها الوداد بدوري الأبطال على ملعبه، بعدما أحرز لقبه الأول في البطولة عام 1992 على ملعب منافسه الهلال السوداني، فيما خاض لقائي الحسم في نهائي نسختي 2011 و2019 بملعب منافسه الترجي، الذي فاز بالبطولة في كلتا المناسبتين.

وعانى الأهلي مجددا من الابتعاد عن جماهيره في مباراة الحسم بنهائي دوري الأبطال في نسخة عام 2018، التي خسر لقبها إثر هزيمته القاسية صفر - 3 أمام الترجي على ملعب رادس، ليفشل الفريق المصري في الاستفادة من فوزه ذهابا 3 - 1 على ملعبه في الاسكندرية.

وبعد قرار كاف بإقامة النهائي من لقاء وحيد، لعب الأهلي المباراة النهائية بعيدا عن مصر في نسخة العام الماضي، حيث فاز بالبطولة عقب فوزه الكبير 3 - صفر على كايز تشيفز الجنوب أفريقي بملعب محمد الخامس، ليحتفل بخمسة تتويجات بالمسابقة خارج معقله، فيما تعرض للخسارة في 3 نهائيات.