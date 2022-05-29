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بيريز يفوز بسباق موناكو وفرستابن يعزز صدارته لبطولة العالم

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سيرجيو بيريز
بيريز أثناء السباق

بيريز يفوز بسباق موناكو وفرستابن يعزز صدارته لبطولة العالم

موناكو - رويترز

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فاز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى مستفيدا من خطأ فيراري في استراتيجية وقفات الصيانة، فيما عزز زميله ماكس فرستابن صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثاني أمام فرستابن وزميله شارل لوكلير الذي انطلق من المقدمة في سباق بلاده.

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