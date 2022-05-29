بيريز يفوز بسباق موناكو وفرستابن يعزز صدارته لبطولة العالم

فاز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى مستفيدا من خطأ فيراري في استراتيجية وقفات الصيانة، فيما عزز زميله ماكس فرستابن صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.



واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثاني أمام فرستابن وزميله شارل لوكلير الذي انطلق من المقدمة في سباق بلاده.

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