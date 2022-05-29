حيلة جماهير إيفرتون لمنع مشجعي ليفربول من حضور نهائي الأبطال

قامت مجموعة من جماهير إيفرتون بحيلة لمنع أنصار ليفربول من السفر إلى باريس لمؤازرة فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
وخسر ليفربول بهدف دون رد في ملعب فرنسا الوطني مساء السبت، ليتوّج ريال مدريد باللقب رقم 14 في تاريخه ويصبح ضعف عدد بطولات أقرب الأندية له.
وقامت جماهير "التوفيز" باختراق موقع شركة النقل "Coach innovations limited" والتي تم تأسيسها عام 2006، لإنشاء رحلات مزيفة إلى باريس، وبدأت جماهير ليفربول بحجزها، مما أجبرها في النهاية على عدم الحضور.
وأطلقت جماهير الفريق الأزرق على سائق الحافلة "السيد ريتشارد أرليسون" إشارة إلى مهاجم إيفرتون البرازيلي ريتشارلسون، ونشر الأخير تغريدة بعد نهاية نهائي الأبطال بها صورته وهو يضحك تم تركيبها على صورة أخرى لسائق حافلة.
ونشرت جماهير ليفربول التي لم تدرك بعد ما حلّ بها، تغريدات تهاجم خلالها الشركة، وقالت: كان من المفترض أن تمرّ الحافلة بي في الرابعة، والآن الساعة تشير إلى العاشرة والنصف ولم يأتِ أحد، الشركة لا تتواصل معنا، الرحلة إلى النهائي دُمّرت.
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