رانغنيك يتخلى عن منصبه مستشارا لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم أن الألماني رالف رانغنيك الذي أشرف على تدريبه منذ نوفمبر الماضي حتى نهاية الموسم الفائت لن يتولى منصبا استشاريا كما كان مقررا بسبب متطلبات عمله الجديد مدربا لمنتخب النمسا.

واستلم رانغنيك منصبه مدربا لمانشستر يونايتد خلفا للنروجي اولي غونار سولشاير وقاده على مدى ستة اشهر الى احتلال المركز السادس في الدوري الانجليزي الممتاز.

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وكان من المتوقع وحسب الاتفاق بينه وبين مانشستر يونايتد ان يعمل مستشارا للنادي الشمالي العريق على مدى سنتين اضافيتين لكن الاتحاد النمسوي نجح في الحصول على خدماته ليقود منتخب بلاده ويبدو ان الجمع بين المنصبين بدا صعبا على رانغنيك.

وقال بيان رسمي صادر عن مانشستر يونايتد الاحد: نريد توجيه الشكر الى رالف رانغنيك بفضل الجهود التي بذلها خلال توليه منصب المدرب الموقت للفريق على مدى الاشهر الستة الاخيرة.

واضاف: بالاتفاق بين الطرفين، سيقوم رالف بالتركيز فقط على منصبه الجديد مدربا لمنتخب النمسا ولن يتولى منصبا استشاريا في مانشستر يونايتد.