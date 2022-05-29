ريال مدريد يحرز لقب دوري الأبطال بعد الفوز على ليفربول

أحرز ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في المباراة النهائية في باريس، بعدما تأجلت بداية المباراة أكثر من نصف ساعة لأسباب أمنية، يوم السبت.
وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 59، ليجمع ريال بين بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.
لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ عددا كبيرا من الفرص الصعبة من محمد صلاح وساديو ماني على مدار شوطي المباراة.
وعزز ريال رقمه القياسي وأصبح بطلا لأوروبا للمرة 14 في تاريخه.
وتأجلت بداية المباراة 36 دقيقة مع محاولة الشرطة إبعاد بعض المشجعين الراغبين في اقتحام طريقهم نحو استاد فرنسا في باريس.
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