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فوز ثمين للتعاون على الفيحاء.. والفتح يقترب من البقاء

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التعاون
فرحة تاوامبا

فوز ثمين للتعاون على الفيحاء.. والفتح يقترب من البقاء

الرياض - رويترز

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خرج التعاون من منطقة الهبوط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز 1-صفر على الفيحاء بطل كأس الملك يوم الأحد.

وأحرز المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا الهدف في الدقيقة 19.

وقبل جولتين من النهاية، قفز التعاون من منطقة الهبوط إلى المركز التاسع بعدما أصبح رصيده 32 نقطة، وتلقى دفعة كبيرة في صراع البقاء في دوري الأضواء، وبفارق نقطتين عن الفيحاء ثامن الترتيب.

وتقدم الفتح إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة، وضمن البقاء في دوري المحترفين، بعد الفوز 3-صفر على ضمك خامس الترتيب بفضل ثلاثية المتألق فراس البريكان.

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