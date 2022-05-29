كروس عن قطعه مقابلة مع مراسل التلفزيون الألماني: لا أطلب احتراما زائدا

أوضح توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم سبب قطعه المقابلة مع مراسل القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الملكي الإسباني وليفربول الإنجليزي مساء يوم السبت.

وقال اللاعب الألماني في مقابلة أخرى في وقت متأخر من مساء أمس بعد فوز ريال مدريد بالبطولة: أنا لا أطلب احتراما زائدا، لكنني كنت أتوقع فقط أسئلة أكثر إيجابية بعد الفوز في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأوضح كروس أن الأسئلة التي وُجِّهَتْ له كانت بدلا من ذلك، لماذا كان الأمر بهذه الصعوبة أمام ليفربول (ما يعني تفوقا للفريق الإنجليزي) ولماذا لم يكونوا موفقين بشكل كامل ، وقد وجدت أنه لم يقم بالأمر أي المراسل بشكل جيد.

كان كروس الذي فاز مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014، قطع مقابلته مع مراسل القناة الثانية بالتلفزيون الألماني بعد مضي أقل من دقيقة بكثير على بدايتها وقال للمراسل: كان لديك 90 دقيقة لتفكر في أسئلة منطقية وبعد ذلك توجه إلي مثل هذين السؤالين المثيرين للاشمئزاز.