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كورتوا يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي الأبطال

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كورتوا
كورتوا يقبّل كأس البطولة

كورتوا يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي الأبطال

باريس - د ب أ

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فاز البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بجائزة "رجل المباراة" في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما لعب دورا بارزا في فوز الفريق على ليفربول الإنجليزي 1 - صفر وتتويجه بلقب البطولة للمرة الرابعة عشرة.

وتصدى كورتوا في المباراة للعديد من التسديدات الخطيرة من لاعبي ليفربول وخاصة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني حيث شهد اللقاء 23 تسديدة من لاعبي ليفربول على مرمى الريال مقابل ثلاث تسديدات فقط للاعبي الريال على مرمى ليفربول.

وأصبح كورتوا أكثر حارس تصديًا للكرات في نهائي المسابقة القارية منذ 2003-2004 بـ 9 تصديات، كما تصدى البلجيكي إجمالًا لـ59 كرة طوال المسابقة، في رقم قياسي تاريخي.

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