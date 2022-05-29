مودريتش: ريال مدريد الأعظم في تاريخ كرة القدم

يتطلع النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لمواصلة صنع التاريخ مع فريقه ريال مدريد الإسباني بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد مساء يوم السبت في النهائي الأوروبي.
وفاز الريال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد أن حصد لقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات من نهاية الموسم.
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وقال مودريتش (36 عاما) لشبكة "موفيستار": هذا النادي بدون شك أعظم نادي في تاريخ كرة القدم، دائما نقول ذلك، وعلينا أن نكرر الأمر، لا يوجد مثيل لريال مدريد.
وأضاف: شخصية الفريق لا تستسلم أبدا، اعتقادنا يبقى في محله حتى النهاية، الفوز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا أمر لا يمكن تخيله، لكني فزت الآن بخمسة ألقاب وأتمنى حصد المزيد.
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