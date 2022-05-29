.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مودريتش: ريال مدريد الأعظم في تاريخ كرة القدم

  • الخط
مودريتش
مودريتش يحمل كأس الأبطال

مودريتش: ريال مدريد الأعظم في تاريخ كرة القدم

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يتطلع النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لمواصلة صنع التاريخ مع فريقه ريال مدريد الإسباني بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد مساء يوم السبت في النهائي الأوروبي.

وفاز الريال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد أن حصد لقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وقال مودريتش (36 عاما) لشبكة "موفيستار": هذا النادي بدون شك أعظم نادي في تاريخ كرة القدم، دائما نقول ذلك، وعلينا أن نكرر الأمر، لا يوجد مثيل لريال مدريد.

وأضاف: شخصية الفريق لا تستسلم أبدا، اعتقادنا يبقى في محله حتى النهاية، الفوز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا أمر لا يمكن تخيله، لكني فزت الآن بخمسة ألقاب وأتمنى حصد المزيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحولت طرابلس إلى رمز لتنازع السلطة بين الميليشيات الليبية؟ هل تحولت طرابلس إلى رمز لتنازع السلطة بين الميليشيات الليبية؟
اكتشف المزيد