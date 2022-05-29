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نوتنغهام فورست يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

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نوتنغهام
نوتنغهام فورست

نوتنغهام فورست يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

لندن - رويترز

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عاد نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب الفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي يوم الأحد.

ولحق نوتنغهام فورست في دوري الأضواء بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني.

وسيكون الموسم المقبل هو الأول لبطل أوروبا في مناسبتين سابقا بالدوري الممتاز منذ 23 عامًا.

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