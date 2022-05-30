جلال يعلن تشكيلة مصر لمباراتي مالاوي وإثيوبيا

أعلن إيهاب جلال المدرب الجديد لمنتخب مصر قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر بين 30 مايو و14 يونيو في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم.



وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم الاثنين على أن يتم الإعلان عن الأسماء المختارة عقب المباراة.



وسيخوض منتخب مصر مباراتين أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وكان جلال استدعى قائمة موسعة من 44 لاعبا يوم الجمعة لخوض المعسكر.



وضمت القائمة وقتها وجوها جديدة مثل الحارس محمود جاد بجانب المدافعين محمود مرعي ومصطفى الزناري ولاعبي الوسط خالد الغندور ومحمد متولي (كناريا) وأحمد حمدي المحترف في كندا والمهاجمين أحمد عبد القادر ومصطفى شلبي وأحمد عاطف.



ويبدأ جلال، مدرب الزمالك وبيراميدز ومصر للمقاصة والإسماعيلي السابق، مهمته الجديدة مع مصر عقب إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في مواجهة فاصلة.



وقاد كيروش مصر لنهائي كأس الأمم 2022 لكنه خسر من السنغال بركلات الترجيح أيضا.



ويتصدر التشكيلة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عاد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة بعد إصابة طويلة منذ كأس الأمم مطلع العام.



وأعلن جلال في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة من 11 لاعبا محترفا خارج مصر، لكن استبعد منهم الآن أحمد ياسر ريان (ألطاي التركي) وسام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي) وأحمد حسن "كوكا" (قونية سبور التركي) وكريم حافظ (ملطية سبور التركي).



وتستضيف مصر منافستها غينيا في الخامس من يونيو باستاد القاهرة ثم تواجه إثيوبيا في مالاوي بعد أربعة أيام.

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