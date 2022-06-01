اتهام جديد بالاغتصاب ضد المدافع الفرنسي ميندي

اتُهم الدولي الفرنسي بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتهمة اغتصاب جديدة، بحسب ما ذكر يوم الأربعاء مصدر قضائي عقب رفع قيود الإبلاغ.

وتقدمت فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً بشكوى اغتصاب جديدة ضد ميندي المتهم بثماني حالات اغتصاب، وتهمة اعتداء جنسي وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بسبع نساء تقدمن بشكاوى ضده.

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وقال ظهير سيتي البالغ 27 عاماً الشهر الماضي، إنه غير مذنب في التهم السابقة.

ومُنعت وسائل الإعلام من نشر التهمة الجديدة، لكن القاضي ستيفن إيفريت رفع هذا القيد خلال جلسة استماع في محكمة تشيستر كراون في شمال غرب إنجلترا، الأربعاء.

وتتعلق التهم العشر الموجهة إلى مندي بأحداث يُزعم أنها وقعت بين أكتوبر 2018 وأغسطس 2021 في منزله في برستبري بتشيشير

وسيمثل ميندي أمام هيئة محلفين في 25 يوليو المقبل مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عاماً) والذي دفع أيضاً ببراءته، نافياً ثماني تهم بالاغتصاب وأربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثماني شابات.

وأطُلق سراح ميندي بطل العالم مع منتخب "الديوك" عام 2018 في أوائل يناير ووضع تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وانضم ميندي إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو عام 2017 بعدما لفت الأنظار مع مرسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ. خاض 75 مباراة مع بطل انجلترا في الموسمين الماضيين، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته وإصابات عدة.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019.