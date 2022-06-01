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اتهام ريتشارلسون مهاجم إيفرتون بـ"سوء السلوك"

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ريتشارلسون
اللقطة المثيرة للجدل

اتهام ريتشارلسون مهاجم إيفرتون بـ"سوء السلوك"

ليفربول - رويترز

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واجه ريتشارلسون مهاجم إيفرتون، اتهاما بارتكاب تصرف غير لائق من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن ألقى بمقذوف ناري خارج الملعب عقب هدفه خلال الفوز 1-صفر على تشيلسي في ملعب غوديسون بارك الشهر الماضي.

واحتفل اللاعب البرازيلي بهدفه في الدقيقة 46 بالتقاط المقذوف من أرض الملعب وصوبه نحو المدرجات.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه إلى إتاحة مهلة أمام ريتشارلسون للرد على الاتهام حتى الثامن من يونيو الجاري.

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