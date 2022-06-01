اتهام ريتشارلسون مهاجم إيفرتون بـ"سوء السلوك"

واجه ريتشارلسون مهاجم إيفرتون، اتهاما بارتكاب تصرف غير لائق من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن ألقى بمقذوف ناري خارج الملعب عقب هدفه خلال الفوز 1-صفر على تشيلسي في ملعب غوديسون بارك الشهر الماضي.
واحتفل اللاعب البرازيلي بهدفه في الدقيقة 46 بالتقاط المقذوف من أرض الملعب وصوبه نحو المدرجات.
مادة اعلانية
وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه إلى إتاحة مهلة أمام ريتشارلسون للرد على الاتهام حتى الثامن من يونيو الجاري.
اقرأ أيضاً
-
حيلة جماهير إيفرتون لمنع مشجعي ليفربول من حضور نهائي الأبطالقامت مجموعة من جماهير إيفرتون بحيلة لمنع أنصار ليفربول من السفر إلى باريس لمؤازرة فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.وخسر ليفربول بهدف ... رياضة
-
براءة فييرا من تهمة الاعتداء على مشجع إيفرتونأعلنت شرطة مرسيسايد يوم الاثنين أنه لن يتم توجيه أي اتهام ضد باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس بعد شجار مع مشجع في ملعب "غوديسون بارك" عقب مباراة في ... رياضة عالمية
-
إيفرتون يقلب النتيجة على كريستال وينجو من الهبوطحسم إيفرتون بقاءه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز مثير 3 - 2، يوم ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية