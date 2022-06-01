بيلينغهام: العنصرية لن تنتهي أبداً

كشف جود بلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن الإساءات العنصرية التي تعرض لها كلاعب كرة قدم، منتقدا الاتحاد الألماني للعبة على عدم اتخاذه أي رد فعل حيال ذلك.
وقال بلينغهام في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية: بعد معظم المباريات، أتلقى رسالة عنصرية عبر إنستغرام.
وأضاف: العنصرية واحدة من الأشياء التي تبدو وأنها لن تختفي أبدا، أعتقد أن هناك أشخاص في مواقع السلطة يجب أن يضطلعوا بمزيد من المسؤولية في مكافحة هذه الظاهرة، ولا أعتقد أنهم يفعلون.
وبعد نشر بعد التعليقات المسيئة له علانية، قال بلينغهام إن زملاءه في الفريق دعموه بقوة إلى جانب العديد من الجماهير.
ورغم ذلك، فإنه قال إنه انتظر رد فعل مباشرا من الاتحاد الألماني أو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، دون جدوى.
وعقد بلينجهام مقارنة بالواقعة التي تعود إلى ديسمبر الماضي، حينما تم تغريمه 40 ألف يورو (43 ألف دولار) من الاتحاد الألماني للعبة بعد انتقادات وجهها للحكم فيليس زواير بعد مباراة لدورتموند مع بايرن ميونخ.
وقال بلينغهام: لقد تعاملوا مع الأمر بسرعة شديدة، وفرضوا غرامة علي ومعاقبتي، وهذا ما جعل الأمور أكثر ضجة في وسائل الإعلام.
وأضاف: لكنك تعلم أنه لا يجب أن تحمل الموقف أكبر مما يستحق، ربما نكون بمفردنا وهم غير مهتمين ولا يأبهون للأمر.
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