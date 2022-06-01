تصفيات أمم إفريقيا: ليبيا تستهل مبارياتها بالفوز على بوتسوانا

استهل منتخب ليبيا مبارياته في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة عام 2023 في ساحل العاج بفوزه على ضيفه بوتسوانا 1-صفر يوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من الجولة الأولى.

وتدين ليبيا بفوزها إلى صالح الطاهر صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

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وهو الفوز الرابع للمنتخب الليبي في عدد المباريات ذاته بمواجهة المنتخب البوتسواني الذي فشل في هز شباك منافسه في جميع اللقاءت.

وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي تونس مع ضيفتها غينيا الاستوائية الخميس.

وفي المجموعة الخامسة، فاز المنتخب الأنغولي على أرضه على جمهورية إفريقيا الوسطى 2-1.

تقدم الضيوف بفضل سامويل نليند في الدقيقة 32، قبل أن تقلب أنغولا الطاولة بتسجيلها هدفين في 4 دقائق عبر مهاجم سبيتسيا الإيطالي مبالا نزولا (72) وجيلسون دالا (76).

وتلعب لاحقاً غانا مع مدغشقر ضمن المجموعة ذاتها.

ويتأهل الى النهائيات صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الـ 12.