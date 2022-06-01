تياغو يغادر معسكر إسبانيا بعد إصابته

سيغادر لاعب وسط منتخب اسبانيا تياغو ألكانتارا المعسكر التدريبي لـ "لا روخا" جراء تعرضه لاصابة عضلية حسب ما أفاد يوم الأربعاء، ما سيحول دون مشاركته أمام البرتغال يوم الخميس في إشبيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأشار المنتخب الوطني في بيان إلى أن تياغو: عانى من إصابة عضلية في الجزء الخلفي من ساقه اليمنى قبل بداية التجمع، ما سيمنعه من خوض المباريات الأربع المقررة الشهر الجاري في إطار دوري الأمم الأوروبية.

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وحامت الشكوك حول امكانية مشاركة ألكانتارا في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد الاسباني صفر-1 على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي فرنسا، لكنه شارك اساسياً وتم استبداله في الدقيقة 77 بالبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقرر مدرب "لا روخا" لويس أنريكي عدم استدعاء اي لاعب بدلا من ألكانتارا مكتفياً بقائمة من 24 لاعباً.

ويخوض المنتخب الاسباني وصيف النسخة الثانية من المسابقة القارية (خسر أمام فرنسا 1-2) أربع مباريات الشهر الحالي، فبعد البرتغال يسافر إلى براغ لمواجهة تشيكيا الأحد، ثم سويسرا في جنيف في 9 الحالي قبل أن يلعب مجدداً أمام تشيكيا في ملقة في 12 منه.