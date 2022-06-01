قمة سيتي وليفربول في درع المجتمع تقام على ملعب كينغ باور

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن مباراة درع المجتمع، التي تفتتح موسم الدوري الممتاز، ستقام في استاد كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي يوم 30 يوليو.



وستشهد مباراة هذا العام الاحتفال بالنسخة المئوية وتجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري وليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولن يكون استاد ويمبلي، الذي يستضيف عادة هذه المباراة، متاحا لاستقباله نهائي بطولة أوروبا للسيدات في نفس مطلع الأسبوع.



وفاز ليستر بدرع المجتمع في الموسم الماضي بتغلبه 1-صفر على مانشستر سيتي.