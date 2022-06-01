لابورتا يهاجم تيباس بسبب ليفاندوفسكي

شن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم هجوما على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بسبب تصريحات الأخير الذي حذر من خلالها من عدم تحمل برشلونة التعاقد في الوقت الحالي مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي، بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة.

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وأعلن ليفاندوفسكي مؤخرا أن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى، وتتواصل التكهنات منذ فترة حول انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وقال لابورتا في تصريحات للقناة التلفزيونية لنادي برشلونة: أود أن أطلب منهم (الرابطة) شيئا، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا على التعاقد مع لاعب معين من عدمها، حيث إن هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة.

وكان تيباس قد أكد يوم الثلاثاء أن برشلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على المال من صفقات بيع لاعبين كي يتمكن من التعاقد مع ليفاندوفسكي.