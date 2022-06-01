لينغارد يرحل عن مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، أن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد جيسي لينغارد سيغادر الفريق عند انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.
وسينهي لينغارد، وهو خريج أكاديمية النادي، ارتباطه بالنادي الذي دام 20 عاما بعد أن انضم في البداية إلى فريق تحت تسع سنوات في عام 2001.
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وسجل اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي ظهر لأول مرة مع يونايتد في 2014، 35 هدفا في أكثر من 200 مباراة.
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