نادال يعاني: الأمر يصبح صعباً للغاية

أقرّ النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال أنه "إذا لم نتمكن من إيجاد حل، الأمر سيصبح صعباً للغاية"، وذلك لدى حديثه عن الإصابة المزمنة التي يعاني منها في قدمه اليسرى بعد تجريده غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش يوم الثلاثاء من لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، والتأهل إلى الدور نصف النهائي.
وقال نادال في تصريحات عقب المباراة: نعم. أنا واضح جداً بشأن ذلك. أنا متقدم في العمر (35 عاماً) بما فيه الكفاية لعدم إخفاء الأشياء. لا أعرف ما يمكن أن يحدث بعد هنا، لدي ما لدي في قدمي. إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فسيصبح الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي.
وتابع: هذا كل شيء. أنا أستمتع بكل يوم لأني محظوظ بوجودي هنا، من دون التفكير كثيراً بما يمكن أن يحدث مستقبلاً. بالطبع سأستمر في الكفاح من أجل إيجاد حل، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا حل. لم تكن الأشهر الثلاثة ونصف الماضية سهلة بالنسبة لي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله.
وأضاف: في روما (اقصي من ثمن النهائي منتصف مايو بعد معاناته من ألم شديد في القدم)، لم يكن طبيبي بجانبي. مع تواجد الطبيب هنا، يمكنك القيام بأشياء تساعد. الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، لكني أفعل كل ما بوسعي لمحاولة خوض هذه البطولة في أفضل الظروف الممكنة. بصدق، لا أعرف ما يمكن أن يحدث بعد ذلك.
وسيلتقي نادال بطل رولان غاروس 13 مرة في قبل النهائي مع الألماني الكسندر زفيريف من أجل حجز مقعد في النهائي يوم الأحد.
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