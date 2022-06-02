إصابة الشناوي حارس منتخب مصر بـ"كورونا"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني بكوفيد-19 ليغيب عن التدريبات قبل مواجهة غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وقال الاتحاد المصري في حسابه على فيسبوك: خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله يوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ وصوله.
وتابع: أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات.
وتبدأ مصر مشوارها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 باللعب مع غينيا يوم الأحد، ثم تواجه إثيوبيا بعدها بأربعة أيام، كما ستلعب مصر مباراة ودية مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو.
-
الشناوي: حزين من أجل صلاحأكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن المباراة أمام الوداد المغربي يوم الاثنين في نهائي دوري الأبطال ستكون ... رياضة
-
الشناوي يعود لقائمة الأهلي أمام المقاصةشهدت قائمة فريق الأهلي التي دخلت في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم عودة ... رياضة عربية
-
غياب محمد الشناوي عن مواجهة الهلال السودانيأعلن النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء، غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مواجهة الهلال السوداني المقررة يوم الجمعة في ... رياضة