بنزيمة يكشف عن خلافه مع مورينيو.. و"صعوبات" ريال مدريد

كشف الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن الصعوبات التي واجهته في بداية رحلته مع فريق العاصمة الإسبانية، وعن خلافه الصغير مع البرتغالي جوزيه مورينيو، بالإضافة إلى طموحاته في الفترة المقبلة.

وحقق الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا الخامس في مسيرته مع ريال مدريد، بعد الفوز على ليفربول بنهائي المسابقة القارية بهدف دون رد سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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وقال بنزيمة في تصريحات لموقع "أونزي مونديال": أنا لاعب يعتمد على الفطرة والغريزة، ما يأتي في مخيلتي أقوم بتطبيقه على أرض الملعب، لا أقول إنني سألعب أمام هذا المدافع، علي أن أفعل هذا أو ذاك.

وتابع: الستة أشهر الأولى مع ريال مدريد كانت صعبة، كنت وحيدًا ولا أتحدث الإسبانية، لذا كل شيء كان معقدًا، وصلت إلى فريق جديد يلعب كرة قدم مختلفة، لحسن حظي أنني لم أستسلم حينها.

وحكى بنزيمة عن خلاف صغير حدث مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو: حدثت مشكلة صغيرة مع مورينيو، ذهبت لملاقاته بفندق ما وتحدثنا، كان لدينا مباراة أمام مايوركا في اليوم التالي ولم أكن من المفترض أن أبدأها، قلت له إذا بدأت بي، سأسجل وسأجعلك تفوز، وبالفعل فزنا بهدف دون رد أحرزته أنا.

وأشاد المهاجم الفرنسي بزميله السابق كريستيانو رونالدو قائلًا: كنت أحاول دائمًا التركيز معه، كيف يراوغ، لمسته الأخيرة، سيطرته على الكرة، تمريراته، تحقيق ما حققه رونالدو أمر مستحيل.

وأتم البالغ من العمر 34 عامًا حديثه: لا يزال لدي العديد من الأمور التي أطمح بها، الفوز بالمزيد من كؤوس دوري الأبطال