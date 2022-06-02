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ثروة ليبرون جيمس تبلغ مليار دولار

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ليبرون جيمس
ليبرون جيمس جنى 121 مليون دولار خلال العام الأخير

ثروة ليبرون جيمس تبلغ مليار دولار

لوس أنجليس - فرانس برس

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بات نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مع ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت مجلة فوربس يوم الخميس.

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً والذي فاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات واختير أربع مرات أيضاً كأفضل لاعب في الموسم، المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري التاريخيين بعدما بدأ مسيرته منذ العام 2003.

واحتل جيمس المرتبة الثانية في قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجراً في العالم بين مايو 2021 ومايو 2022، بإجمالي دخل بلغ 121.2 مليون دولار، خلف صانع الألعاب الأرجنتيني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي الذي بلغ دخله 130 مليون دولار.

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