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رقم قياسي لميسي ورفاقه بعد الفوز على إيطاليا

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الأرجنتين
الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتين هو الأكبر في الوقت الحالي في كرة القدم الدولية

رقم قياسي لميسي ورفاقه بعد الفوز على إيطاليا

لندن - د ب أ

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حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم رقما قياسيا جديدا، بوصوله إلى 32 مباراة بدون هزيمة، بعد فوزه على نظيره الإيطالي 3 - صفر، يوم الأربعاء، في مباراة "الفيناليسما".

وقدم رجال المدرب ليونيل سكالوني أداء رائعا في ملعب "ويمبلي"، تضمن شكلا جديدا للفريق وسيطرة على أحداث المباراة التي كانت من جانب واحد.

وسجل لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا أهداف المباراة، فيما قدم ليونيل ميسي أداء رائعا بعث من خلاله برسالة قوية للمنافسين قبل ستة أشهر من انطلاق كأس العالم.

وجاءت الخسارة الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني بنتيجة صفر - 2 أمام البرازيل في قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019، لكن الفريق نجح في الثأر على أرض ملعب "ماراكانا" العام الماضي، ليفوز على البرازيل 1 - صفر ويخطف لقب كوبا أمريكا.

وخوض 32 مباراة بدون هزيمة هو رقم قياسي جديد بالنسبة للأرجنتين، رغم أن هناك رقما قياسيا سابقا مسجل باسم الفريق تحت قيادة مديره الفني الأسبق ألفيو باسيلي، وذلك الرقم تضمن مباراتين لم يتم الاعتراف بهما من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام منتخب نجوم أمريكا وأمام منتخب نجوم العالم في عام 1991.

ويعد الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتين هو الأكبر في الوقت الحالي في كرة القدم الدولية، ويتفوق بفارق خمس مباريات عن الرقم القياسي الذي سجلته إيطاليا العام الماضي.

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