ريال مدريد يتعاقد مع المدافع الألماني روديغر

أكد ناديا ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم وتشيلسي الإنجليزي يوم الخميس أن ريال مدريد وافق على التعاقد مع المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.



وقال ريال مدريد إنه ارتبط مع روديغر بعقد لمدة أربعة مواسم وإنه سيقدمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام في 20 يونيو الجاري.



وكان روديغر لاعبا أساسيا مع تشيلسي منذ انضمامه إليه قادما من روما الإيطالي في 2017.



وقال روديجر (29 عاما) عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق.



ووصف تشيلسي روديغر بأنه كان واحدا من أكثر اللاعبين حماسا لتمثيل النادي في السنوات الأخيرة.



ولعب روديغر أكثر من 200 مباراة في جميع المنافسات مع تشيلسي وفاز مع النادي اللندني بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الأوروبي وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية.



وكان روديغر انضم إلى روما معارا من شتوتغارت حيث بدأ مسيرته في الملاعب في 2015 قبل أن يتحول عقد الإعارة إلى عقد دائم في نهاية الموسم.



كما خاض 50 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2014.

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