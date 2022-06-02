صلاح يتحسّر: كم أتمنى إعادة النهائي أمام ريال مدريد

نشر المصري محمد صلاح جناح ليفربول رسالة لجماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يشكرهم خلالها على دعمهم طوال الموسم، مؤكدًا أنه متشوق للموسم الجديد وأنه على استعداد للتخلي عن كل الجوائز التي فاز بها خلال الموسم الحالي من أجل إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

وتوّج صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي وأكثر من مرر تمريرات حاسمة خلال الموسم، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري بتصويت الجماهير والنقاد.

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وقال صلاح: اختياري كأفضل لاعب عن طريق الجماهير والصحافيين خلال ذات الموسم هو أمر مميز لن أنساه أبدًا، أود أن أتخلى عن كل تلك الجوائز من أجل إعادة هذا النهائي (الأبطال) لكن هذه هي كرة القدم.

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

وتابع: لا يمكنني أن أعبر عن كيف كانت رغبتنا في إعادة تلك الكأس إلى ليفربول لكننا لم نستطع، أريد شكر الجماهير على دعمهم، لقد كان موسمًا طويلًا لكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل غدًا.

وخسر ليفربول في ملعب فرنسا الوطني بالعاصمة الفرنسية باريس أمام نظيره ريال مدريد بهدف دون رد، ليتوّج الأخير باللقب القاري رقم 14 في تاريخه.