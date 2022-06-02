فنربخشه التركي يعين البرتغالي جيسوس مدربا للفريق

عين فنربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم البرتغالي جورجي جيسوس مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه إسماعيل كارتال الذي احتل الفريق تحت قيادته المركز الثاني بين فرق الدوري المحلي هذا الموسم خلف البطل طرابزون سبور.



وكان كارتال تولي قيادة الجهاز الفني لفناربخشه في يناير الماضي بعد انفصال النادي عن مدربه السابق فيكتور بيريرا.



وقال فناربخشه في بيان عبر حسابه في تويتر إنه توصل لاتفاق مع جيسوس (67 عاما) ليقود الفريق في موسم 2022-2023 مقابل ثلاث ملايين يورو (3.2 مليون دولار).



وأضاف البيان: المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس سيتولى تدريب فناربخشه خلال الموسم المقبل.



وكان جيسوس ترك فلامنغو بطل البرازيل في يوليو 2020 للعودة إلى بلاده وقيادة بنفيكا للمرة الثانية وانتهى عقده مع النادي في ديسمبر الماضي.



وبعد حصوله على المركز الثاني محليا سيشارك فناربخشه في الأدوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا للحصول على مكان في البطولة الأوروبية الأولى للأندية الموسم المقبل.

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