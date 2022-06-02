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مانشستر يونايتد يؤكد رحيل خوان ماتا

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أحرز ماتا 51 هدفا ليونايتد

مانشستر يونايتد يؤكد رحيل خوان ماتا

مانشستر - رويترز

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس، أن لاعب وسطه الإسباني المخضرم خوان ماتا سيرحل عن صفوفه لينضم في ذلك إلى كل من بول بوغبا وجيسي لينغارد لدى عقده في نهاية يونيو الجاري.

وكان ماتا (34 عاما) انضم إلى يونايتد قادما من تشيلسي اللندني في يناير 2014، وشارك معه في 285 مباراة، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس رابطة المحترفين المحلية وبالدوري الأوروبي خلال مسيرة استمرت ثماني سنوات.

وأحرز ماتا صاحب المهارة المتميزة 51 هدفا ليونايتد كما هيأ 47 فرصة تهديف لكنه لم يقدم بشكل منتظم نفس الأداء الذي منحه مكانا دائما في تشكيلة تشيلسي الأساسية.

وقال يونايتد في بيان "شكرا لك خوان على قضاء ثمانية أعوام من مسيرتك المهنية في يونايتد. الكل في النادي يتمنى لك كل توفيق ونجاح في المستقبل".

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