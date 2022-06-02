نيمار يقود البرازيل لاكتساح كوريا الجنوبية ودياً

سجل نيمار هدفين من ضربتي جزاء ليقود المنتخب البرازيلي لاكتساح مضيفه منتخب كوريا الجنوبية بخمسة أهداف لهدف في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما في سيول يوم الخميس.

وتقدم ريشارليسون بهدف مبكر للمنتخب البرازيلي في الدقيقة السابعة لكن أوي جو هوانغ أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31.

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وحصل المنتخب البرازيلي على ضربة جزاء قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول نتيجة عرقلة أليكس ساندرو، ليسجل منها نيمار الهدف الثاني للسامبا.

وتسبب أليكس ساندرو في حصول منتخب البرازيل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة 57 ليسجل منها نيمار الهدف الثاني له والثالث لبلاده.

ومباشرة بعد مشاركته بدلا من نيمار، نجح كوتينيو في تسجيل الهدف الرابع للبرازيل في الدقيقة 80 ثم أحرز غابريل جيسوس الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.