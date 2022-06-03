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الألماني زفيريف ينسحب أمام نادال بسبب الإصابة

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الألماني زفيريف
لحظة الإصابة

الألماني زفيريف ينسحب أمام نادال بسبب الإصابة

باريس - رويترز

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انسحب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث من مباراة الدور قبل النهائي لفرنسا المفتوحة للتنس أمام رفائيل نادال الحاصل على 13 لقبا في رولان غاروس بعد إصابته في الكاحل الأيمن يوم الجمعة.

وأصيب زفيريف بالتواء في الكاحل أثناء محاولة مطاردة ضربة من نادال في الشوط 12 من المجموعة الثانية وصرخ من الألم قبل أن يتم نقله على كرسي متحرك إلى خارج ملعب فيليب شاترييه.

وبعد عدة دقائق خارج الملعب عاد اللاعب الألماني على عكازات وقرر الانسحاب. وكان يتأخر بنتيجة 7-6 و6-6 حين انتهت المباراة قبل الأوان.

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