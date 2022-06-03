الخطة البديلة.. صلاح يفضل الانتقال إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحافية أن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى أحد منافسي فريقه الحالي بالدوري الإنجليزي، أو ترك إنجلترا والانتقال إلى "الليغا" الإسبانية، خاصة ريال مدريد، كخطة بديلة في حال فشل تجديد تعاقده مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2023، لكنه أشار من قبل إلى عزمه الاستمرار في صفوف "الريدز" بالموسم المقبل حتى نهاية عقده.

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ووفقًا لـ "الإندبندنت" فإن الاعتقاد السائد حول صلاح هو تفضيله البقاء في مكانه ومع ناديه، لكن مصادر مقربة منه أكدت أنه لا يعارض اللعب لأي منافس في الدوري الإنجليزي، وإذا انتقل إلى نظيره الإسباني يفضل أن يكون ريال مدريد وجهته.

ولعب صلاح مع فريقه دورًا بارزًا منذ انتقاله لملعب "آنفيلد" مطلع موسم 2017-2018، إذ شارك في 254 مباراة مسجلًا 156 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة لزملائه.

ووجه قائد منتخب مصر رسالة لجماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يشكرهم خلالها على دعمهم طوال الموسم، مؤكدًا أنه متشوق للموسم الجديد، وأنه على استعداد للتخلي عن كل الجوائز التي فاز بها خلال الموسم الحالي من أجل إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.