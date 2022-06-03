إيقاف رئيس نادٍ مغربي 4 سنوات بسبب "التلاعب"

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف نور الدين البيضي، رئيس نادي يوسفية برشيد المنافس في دوري المحترفين الأول للعبة الشعبية في البلاد على خلفية أحداث خطيرة وقعت عقب نهاية مباراة في الدوري أمام الجيش الملكي الشهر الماضي.

وأوقفت لجنة الأخلاقيات اليوم الجمعة رئيس يوسفية برشيد لمدة أربعة أعوام ومنعته خلالها من ممارسة أي نشاط كروي مع دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم (10138 دولارا).

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وكانت لجنة الأخلاقيات استدعت نور الدين البيضي وهو عضو باتحاد الكرة لكنه نفى التهم المنسوبة إليه قائلا إن شريط الفيديو المتداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي "مزور".

وفي الشريط يتحدث البيضي إلى لاعب الجيش الملكي عبد الإله عميمي والذي كان لاعبا سابقا بالكوكب المراكشي قائلا له: نسيت الخير لما فوت لك المباراة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن لجنة الأخلاقيات وبالإضافة لشريط الفيديو اعتمدت على تقرير مندوب الاتحاد بما أن الحدث وقع عقب نهاية المباراة.

وفي الدوري المغربي يحتل يوسفية برشيد المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 22 نقطة قبل آخر ست جولات من الموسم.