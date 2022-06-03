جيسوس: لا مكان لأوزيل في فناربخشه

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لفريق فناربخشه التركي لكرة القدم، أن وضع صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل لن يتغير مع قدومه كمدرب للفريق.

ويمتد عقد نجم أرسنال وريال مدريد السابق حتى نهاية موسم 2023-2024، لكنه تم استبعاده من قائمة الفريق الأول في مارس الماضي.

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وذكرت تقارير أن القرار تم اتخاذه بسبب خلافات بين أوزيل والمدير الفني المؤقت في ذلك الوقت اسماعيل كارتيل، وربما كان أوزيل يأمل في وضع جديد له بالفريق بعد تعيين جيسوس.

وتبدو عودة اللاعب للمشاركة مع فناربخشه بعيدة، وذلك بعدما أكد مدرب بنفيكا وسبورتنغ لشبونة السابق، إن اللاعب الدولي الألماني السابق ليس في خططه.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي للكشف عن تعيينه كمدير فني للفريق: ما حققته في الماضي شيء مهم للغاية، مسعود أوزيل لديه ماض كبير، لكن النادي اتخذ قرارا بشأنه، وسيواصل على نفس المنوال.

ووفقا لصحيفة "حريت" التركية" فقد أضاف جيسوس: الشيء المهم هنا هو ليس جيسوس أو مسعود أوزيل أو أي شخص آخر، فناربخشه هو المهم.

وتعاقد فناربخشه مع أوزيل قادما من أرسنال في يناير عام 2021، بعدما فقد حظوظه ومكانته في ناديه الإنجليزي، وهي صفقة اعتبرت من أكبر الصفقات في وقتها.