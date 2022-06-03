دبي تستضيف معسكر المنتخب الألماني قبل المونديال

سيقيم المنتخب الألماني معسكره الأخير قبل التوجه للمشاركة في منافسات كأس العالم 2022 في دبي خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وذكر مجلس دبي الرياضي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": يصل المنتخب الألماني إلى دبي يوم 14 نوفمبر، حيث سيقيم معسكرا تدريبيا لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى قطر ليلة 17 نوفمبر للمشاركة في منافسات كأس العالم.
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وسبق للمنتخب الألماني أن زار دبي قبل كأس العالم 2010 وواجه منتخب الإمارات على ملعب آل مكتوم.
ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة بالمونديال رفقة منتخبات إسبانيا واليابان والمنتخب المتأهل من ملحق أوقيانوسيا ضد الكونكاكاف.
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