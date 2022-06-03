منتخب مصر يرفض استمرار حجازي بمعسكره

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال رفض استمرار أحمد حجازي في معسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ومنحه فرصة لاستكمال التأهيل البدني في إسبانيا.

ولم يستكمل حجازي مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون مطلع هذا العام بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة المغرب في دور الثمانية. وبلغ منتخب مصر نهائي البطولة قبل أن يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح 4-2.

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وأضاف أبو العلا في تصريحات صحافية يوم الجمعة: حجازي سليم تماما لكننا فضلنا استكمال تأهيله البدني في إسبانيا حتى لا تعاوده الإصابة، خاصة أن إصابته استغرقت وقتا طويلا منذ أمم إفريقيا بالكاميرون في يناير الماضي.

وأشار أبو العلا إلى أن عدم المجازفة بإشراك حجازي سيمنحه الفرصة لاستعادة لياقته البدنية.

وستلتقي مصر مع غينيا يوم الأحد ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات قبل أن يلاقي اثيوبيا في التاسع من يونيو الجاري في الجولة الثانية للتصفيات، وستلعب أمام كوريا الجنوبية وديا يوم 14 يونيو الجاري.

وبدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهة غينيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لامم افريقيا بساحل العاج 2023.

وذكر موقع الاتحاد المصري على الانترنت أن محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي انتظم في التدريبات بينما غاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن التدريب بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا.