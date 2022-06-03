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من أجل شعبه.. ماني يؤكد رحيله عن ليفربول

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ساديو ماني

من أجل شعبه.. ماني يؤكد رحيله عن ليفربول

العربية.نت

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أكد السنغالي ساديو ماني خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة منتخب بلاده مع بنين في التصفيات الإفريقية، أنه سيرحل عن فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي بسبب رغبة الشعب السنغالي في ذلك.

وكتبت صحيفة "غارديان" الإنجليزية أن ماني (30 عاما) قرر الرحيل عن الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب في الصيف المقبل، كما أوضحت"ميرور" البريطانية أن بايرن ميونخ الألماني يستعد لتقديم عرض لنظيره ليفربول بقيمة 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي السنغالي، ومنحه 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو أكثر مما يتقاضاه حاليًا مع ليفربول.

وقال ماني في المؤتمر الصحافي: 60-70% من الشعب السنغالي يريد رحيلي عن ليفربول؟ سأفعل ما يريدونه، لنرى ذلك.

وأحرز السنغالي 23 هدفًا وصنع 5 آخرين بقميص "الريدز" خلال جميع مسابقات الموسم الحالي.

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