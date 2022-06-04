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الرئيس الفرنسي يعترف: تدخلت من أجل إقناع مبابي بالبقاء

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ماكرون مبابي
ماكرون ومبابي في لقاء سابق

الرئيس الفرنسي يعترف: تدخلت من أجل إقناع مبابي بالبقاء

باريس - د ب أ

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تدخل في ملف تجديد كيليان مبابي لباريس سان جيرمان وتحدث معه أثناء المفاوضات.

وقال ماكرون في مقابلة العديد من الصحف اليومية، يوم السبت: نعم أجريت محادثات مع كيليان مبابي، لإقناعه بالبقاء في فرنسا، جرت المحادثات بشكل غير رسمي وودي، مهمة الرئيس الدفاع عن بلاده.

وأوضح ماكرون المعروف بتشجيعه لأولمبيك مرسيليا، أنه عندما يتعلق الأمر بالرياضة فإنه مثل أي مواطن: أحب مشاهدة مباراة جميلة.

وكان مبابي الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة، أكد في وقت سابق أنه أجرى محادثات مع ماكرون.

ومدد مبابي عقده مع سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

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