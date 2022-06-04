بنزيمة يرد على ميسي: كلماتك أسعدتني

رد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والتي أكد خلالها أن الأول يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا العام.

ويعد بنزيمة أبرز المرشحين لخلافة ميسي في الاستحواذ على الجائزة الفردية الأهم للاعبي كرة القدم، بعد أن أدى دورا كبيرا في تتويج ريال مدريد محليا وأوروبيا خلال الموسم المنقضي.

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ويرى ميسي، الذي توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني، أن بنزيمة اقترب بشكل كبير بالفعل من الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعبي في العالم، ولدى سؤاله عن فرص بنزيمة في الفوز بالجائزة وما إذا كان سيتوج بها خلفا له، قال ميسي في مقابلة لقناة "تي.واي.سي سبورتس" الأرجنتينية يوم الاثنين: أعتقد أنه لا شك في ذلك.

وأضاف ميسي: من الواضح للغاية أن بنزيمة قدم عاما رائعا واختتمه بلقب دوري الأبطال، وقد لعب دورا أساسيا في كل المباريات اعتبارا من دور الستة عشر. أعتقد أنه لا شك في ذلك هذا العام.

وعلّق بنزيمة على حديث ليو عقب خسارة منتخب بلاده أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية بهدفين لهدف، أحرزه هو، قائلًا: استمعت إلى كلمات ليو وكنت سعيدًا جدًا بها، لأنها تأتي من لاعب مثله. تصريحاته تعطيني الدافع للقيام بالمزيد من الأشياء وتمثل حافزًا لي.

وأحرز كريم 44 هدفًا مع ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات، كما سجل 6 أهداف مع منتخب فرنسا، ليصبح إجمالي ما سجله 50 هدفًا، وهو أفضل سجل له منذ بداية في مسيرته الكروية.