بنزيمة يسحب طلب الاستئناف ضد عقوبته في قضية الابتزاز بفيديو جنسي

أكد محامي كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن اللاعب قرر سحب طلب الاستئناف المقدم ضد عقوبة حبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ، التي تلقاها إثر إدانته بالمشاركة في ابتزاز اللاعب الفرنسي ماثيو فالبوينا بفيديو جنسي.

وكان بنزيمة قد تلقى العقوبة مع تغريمه 75 ألف يورو (80 ألف دولار) في نوفمبر الماضي إثر إدانته في قضية الابتزاز التي تعود إلى عام 2015 وتتعلق بفيديو جنسي، وقد استبعد بنزيمة بسببها من المنتخب الفرنسي قبل أن يعود إليه في العام الماضي.

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كان بنزيمة، الذي ينفي تورطه، قد خضع ضمن خمسة أشخاص للمحاكمة في القضية التي أثارت ضجة في كرة القدم الفرنسية.

وتردد في البداية أن بنزيمة سيستأنف ضد الحكم على أن تعقد جلسة استماع يومي 30 يونيو وأول يوليو.

وقال هوج فيجيه محامي بنزيمة (34 عاما) في تصريحات لصحيفة "ليكيب" إن موكله سيسحب طلب الاستئناف لكنه سيواصل التمسك ببراءته.

وقال فيجيه: موكلي منهك بسبب هذه العملية (القضية). هذا الانسحاب يبدو بمثابة تأكيد للإدانة والتهمة. هذه حقيقة قضائية.

وأضاف: لكن هذا ليس الواقع. كريم بنزيمة سيتمسك دائما ببراءته في هذه القضية، وحقيقة أنه لم يرغب على الإطلاق في المشاركة في عملية ابتزاز ماثيو فالبوينا.

ووجهت إلى بنزيمة تهمة مساعدة أربعة أشخاص آخرين في ابتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي فالبوينا بمقطع فيديو خاص تم التقاطه من هاتف فالبوينا المحمول.