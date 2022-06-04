رونالدو يقود دراجة لـ500 كيلومتر بعد صعود فريقه

كشف اسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو أنه سينفذ الوعد الذي قطعه بقيادة دراجة لمدة 500 كيلومتر عقب صعود فريق بلد الوليد للدوري الإسباني.

وسيلعب فريق بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل بعدما أنهى دوري الدرجة الثانية في المركز الثاني.

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وسيقوم رونالدو، الذي أصبح المساهم الأكبر في النادي في عام 2018، بقيادة الدراجة من بلد الوليد إلى سانتياغو دي كومبوستيلا.

وقال رونالدو في منصة "تويتش" للبث المرئي: للاحتفال بصعود بلد الوليد المباشر، قطعت وعدا قبل وقت طويل، عندما هبطنا في 2021.

وأضاف: وعدت بأنني سأعبر طريق كامينيو دي سانتياغو إذا عدنا لدوري الدرجة الأولى. سأفعل ذلك بالدراجة لأنني لا يمكنني الركض.

وأكد: نا وزوجتي (سيلين) سنغادر بلد الوليد يوم الأحد وسنسافر إلى سانتياغو دي كومبوستيلا بالدراجة.

وعاد بلد الوليد لدوري الدرجة الأولى بعد أول محاولة له للصعود، حيث كان هبط في الموسم الماضي، ويعتقد رونالدو أن هذا الإنجاز يمكن مقارنته بما حققه في مسيرته عندما كان لاعبا.

وقاد المهاجم السابق المنتخب البرازيلي للفوز بلقبه الخامس في كأس العالم في عام 2002، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي في اليابان بعدما سجل ثمانية أهداف في البطولة، من بينها هدفين في المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني.