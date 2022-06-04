شيانتيك المصنفة الأولى عالميا تحرز لقب رولان غاروس

أحرزت البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز 6-1 و6-3 على الأميركية كوكو غوف في نهائي فردي السيدات يوم السبت.



وتوجت شيانتيك (21 عاما) بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى، بعدما أحرزت اللقب في رولان غاروس في 2020.

وعززت شيانتيك سجلها بتحقيق فوزها 35 على التوالي والتفوق على منافستها غوف البالغ عمرها 18 عاما في ملعب فيليب شاترييه.



وقبل انطلاق البطولة، كانت شيانتيك مرشحة بقوة لحصد اللقب، وبدأت النهائي بقوة وكسرت إرسال جوف خمس مرات على مدار المجموعتين، وحسمت المباراة من أول فرصة متاحة في ساعة واحدة وثماني دقائق.