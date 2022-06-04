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كولومبيا.. أولى استعدادات المنتخب السعودي للمونديال

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المنتخب السعودي
من تدريبات المنتخب السعودي

كولومبيا.. أولى استعدادات المنتخب السعودي للمونديال

أليكانتي - فرانس برس

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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة ودية يوم الأحد أمام منتخب كولومبيا على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، استعدادا لكأس العالم قطر 2022.

وستكون أول مواجهة ودية خلال المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر في مدينة أليكانتي الإسبانية بين 31 مايو و9 يونيو الجاري. أما الثانية فستجمعه بمنتخب فنزويلا في التاسع من الشهر الجاري.

وأجرى لاعبو الأخضر حصّتهم التدريبية على ملعب منتجع لافينكا تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

وشارك اللاعب عبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل سالم الدوسري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي حيث تأكد غيابه عن المواجهة.

ويسعى رينارد لتجربة أكبر عدد من اللاعبين أمام كولومبيا الغائبة عن نهائيات المونديال. ووقعت السعودية التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

في المقابل، عُيّن الأرجنتيني نستور لورنسو مدرباً للمنتخب الكولومبي يوم الخميس، بعدما سبق له أن عمل كمساعد مدرب في صفوفه في نهائيات كأس العالم 2014 و2018.

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