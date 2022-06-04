منتخب إنجلترا يتعثر ببودابست في مستهل مشواره الأوروبي

استهل منتخب إنجلترا مشواره في دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه المجري صفر- 1 يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول.

وسجل دومينيك سزوبوسزلاي لاعب وسط لايبزغ الألماني هدف الفوز لمنتخب المجر من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

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وتعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لهتافات استهجان من قبل الجماهير المجرية لدى الانحناء على ركبة واحدة كإشارة على مناهضة العنصرية، قبل مباراة الفريقين في بودابست.

ورغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحق جماهير المنتخب المجري، نتيجة لسلوكها في يورو 2020 ، فقد شهدت المواجهة أمام إنجلترا على استاد بوشكاش أرينا حضور حوالي 30 آلف مشجع أغلبهم من الأطفال.

وبحسب لوائح يويفا يسمح للأطفال دون سن الرابعة عشرة بحضور المباريات التي تقام خلف الأبواب المغلقة، على أن يتواجد شخص بالغ واحد مقابل كل عشرة من المشجعين الأطفال.

ووفقا لتقارير إعلامية، تم ترديد النشيد الوطني للبلدين دون حدوث أي تجاوزات، قبل أن يتم ترديد هتافات الاستهجان عقب انحناء أعضاء منتخب إنجلترا على ركبة واحدة لمناهضة العنصرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها منتخب إنجلترا ملعب بوشكاش أرينا، منذ تعرض بعض اللاعبين لإساءات عنصرية خلال الفوز على المجر 4 - صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر الماضي.