"الأولمبي" السعودي يواصل استعداداته لليابان

واصل المنتخب الأولمبي السعودي تدريباته استعدادًا لملاقاة نظيره الياباني ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا يوم الاثنين.

وحقق المنتخب بداية قوية عندما فاز على طاجيكستان 5-0 يوم الجمعة على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، جاءت عن طريق حمد اليامي وأيمن يحيى وهيثم عسيري ومتعب الحربي وعبدالله رديف من ضربة جزاء.

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وجاء على الموقع الرسمي للمنتخب: أجرى الفريق مساء السبت حصته التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قٌسّم خلالها اللاعبون إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الجمعة مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام اليابان، في حين يبقي رصيد الإمارات وطاجيكستان خالياً من النقاط.