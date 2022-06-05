الاتحاد الأوكراني يعلن استئناف الدوري رغم الحرب

أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم في أوكرانيا يوم الأحد اعتزامه استئناف مسابقة الدوري في أغسطس المقبل رغم الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "أسوشييتد برس"، قال رئيس الاتحاد أندريه بافيلكو إن قرار استئناف المسابقة التي توقفت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، تم اتخاذه بشكل مشترك مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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وذكرت "أسوشييتد برس" أن بافيلكو تحدث أيضا مع رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أجل إيجاد طريقة آمنة لإقامة مباريات المنتخبات الوطنية الأوكرانية على أرضها.

وأضاف بافيلكو: تحدثت مع الرئيس زيلينسكي حول مدى أهمية في التسرية (عن الناس)، فالجميع من الأطفال إلى الكبار يركزون على الحرب وكل يوم يتلقون معلومات عن وفيات وعن تأثيرات الحرب.

وقال بافيلكو إن كرة القدم لديها قوة عظيمة يمكنها أن تجعل الناس في أوكرانيا قادرين مرة أخرى على الإيمان بالمستقبل.