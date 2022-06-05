رئيس الأهلي المصري يكشف في مؤتمر صحفي كواليس النهائي الإفريقي

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس النادي الأهلي المصري، مؤتمرًا صحفيًا ظهر السبت المقبل وذلك لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الاثنين الماضي بالمغرب.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم الأحد أن محمود الخطيب وجه الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية، وغيرها لحضور المؤتمر.

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وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بهزيمته أمام الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب محمد الخامس.